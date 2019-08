FOCUS TMW - Serie A, la Top 11 del 1° turno. Muriel-Immobile da 8

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ricomincia la Serie A ed ecco la Top 11 del primo turno. È la Lazio a farla da padrona con ben 4 giocatori, grazie al netto successo sul campo della Sampdoria. Joronen e Becao bagnano il loro esordio nel campionato italiano finendo tra i migliori. La Juve è rappresentata dall'outsider De Sciglio mentre l'Inter cala il poker sul Lecce e mette in mostra le qualità di Stefano Sensi. Nel pirotecnico Fiorentina-Napoli scegliamo invece Lorenzo Insigne. A contendersi la palma di migliore della giornata Luis Muriel e Ciro Immobile: entrambi meritano un 8 in pagella:

JESSE JORONEN

Cagliari-Brescia 0-1

Pronto quando chiamato in causa. Mette la firma sulla vittoria con due grandi parate su Ionita e Joao Pedro.



MATTIA DE SCIGLIO

Parma-Juventus 0-1

Gervinho è un cliente ostico e non si sposta (quasi) mai dalla sua zona. Gara diligentissima, seppur prima di guizzi offensivi.

FRANCESCO ACERBI

Sampdoria-Lazio 0-3

Annulla Quagliarella, guida la retroguardia in una gara ai limiti della perfezione. Poi si fa male, non vorrebbe uscire ma Inzaghi lo sostituisce lo stesso: non gli capitava da più di sei anni.

RODRIGO BECAO

Udinese-Milan 1-0

Roccioso in difesa, annullando Piatek e Castillejo. Nella ripresa si scopre a sorpresa goleador decidendo la partita. E pensare che prima d'ora, in carriera, non aveva mai segnato.

ALEKSANDAR KOLAROV

Roma-Genoa 3-3

Sempre pericoloso in fase offensiva, non ha colpe nei primi due gol. Si conferma poi il solito cecchino su punizione, regalando il 3-2 ai suoi al 49’. Il migliore della retroguardia giallorossa.

STEFANO SENSI

Inter-Lecce 4-0

Segna un gol di bellezza e fattezze sudamericane. Meno uomo copertina di Barella, ha geometrie e senso della posizione che saranno le fondamenta dell'Inter di Antonio Conte. Una partita strepitosa, da standing ovation meritata.

LUIS ALBERTO

Sampdoria-Lazio 0-3

Un altro che i tifosi della Lazio vorrebbero sempre vedere così. Sforna due assist, scegliamo il secondo per Correa, perché arriva al termine di un'azione che non c'era, ha voluto e si è creato da solo, con la pasticciona collaborazione di Bereszynski. Altro punto interrogativo al capitolo dei giocatori da ritrovare, ma a volte una rondine fa primavera.

MILINKOVIC-SAVIC

Sampdoria-Lazio 0-3

Basta diagonali e dogmi tattici. Nelle scuole calcio fate vedere il lancio con cui inventa il gol di Immobile che vale il 3-0. Poesia pura. Assist a parte, sembra tornato il miglior centrocampista del campionato, come direbbe la patch che indossa oggi. Giganteggia a centrocampo, crea pericoli e aiuta la squadra. Ritrovato?

LUIS MURIEL

SPAL-Atalanta 2-3

Ira di Dio, messo in panchina da Gasperini quasi per debito di riconoscenza verso gli uomini della Champions, entra e sconquassa tutto con una doppietta straordinaria.

CIRO IMMOBILE

Sampdoria-Lazio 0-3

Per togliere lui, bisognerebbe clonarlo. Perché la Lazio vive dei suoi spunti, delle sue accelerazioni improvvise, della capacità di farsi trovare lì, sempre pronto, sempre dietro i difensori avversari pur senza essere in fuorigioco. Audero ritarda l'ineluttabile con un paio di grandi interventi: nell'anno dell'Europeo, Ciro si è tirato a lucido e non lascia scampo alla difesa avversaria, messa in crisi dai suoi movimenti. Doppietta, gol 100 e 101 in Serie A: difficile partire meglio di così.

LORENZO INSIGNE

Fiorentina-Napoli 3-4

Nel primo tempo pare un po' perso in avanti e Lirola gli prende bene le distanze. Poi segna il gol su rigore e suona la carica da buon capitano. Segna un altro gol oltre ad offrire un bellissimo assist a Callejon. Inizia benissimo la stagione e manda un messaggio chiaro alla Juventus.