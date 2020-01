FOCUS TMW - Serie A, le 10 ufficialità più importanti della settimana

Il calciomercato è entrato nel vivo, e la settimana che si sta per concludere ha regalato diversi rinforzi di mercato. Quali sono i più importanti? Ve li ricordiamo qui. Per la cronaca, abbiamo preso in considerazione soltanto affari annunciati da lunedì a oggi.

Riccardo Saponara dal Genoa al Lecce - Nuovo trequartista per Fabio Liverani. Dopo sei mesi da dimenticare, il calciatore classe '91 ancora sotto contratto con la Fiorentina riparte da Lecce per provare a rilanciarsi. Ancora una volta. Operazione definita con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

Valentino Lazaro dall'Inter al Newcastle - Alla fine ha avuto la meglio il Newcastle. Dopo aver trovato l'accordo con l'Inter lo scorso fine settimana, i magpies in questi giorni hanno dovuto fare i conti con la concorrenza del Lipsia, ma l'hanno spuntata. E questo pomeriggio hanno ufficializzato l'operazione.

Kevin Bonifazi dal Torino alla SPAL - Ritorno a Ferrara parte terza, ma questa volta a titolo definitivo. Leonardo Semplici ritrova il suo difensore di fiducia per una seconda parte di stagione più difficile che mai: operazione da circa 10 milioni di euro per un difensore che ha firmato un contratto fino al 2024.

Sebastian Eriksson dal Goteborg al Genoa - Eriksson ci riprova. A 30 anni e sei anni dopo il suo addio al Cagliari, il centrocampista svedese torna in Italia dopo anni importanti al Goteborg in cui ha ricoperto il ruolo di leader e capitano.

Victor Moses dal Fenerbahce all'Inter - Moses ritrova l'allenatore di fiducia, quello che più di tutti l'ha valorizzato negli ultimi anni. E Conte ritrova un calciatore che, negli anni del Chelsea, ha tramutato in esterno con ottimi risultati. Un binomio destinato a produrre ottimi frutti. Condizione fisica permettendo.

Lorenzo Tonelli dal Napoli alla Sampdoria - Zero minuti nella prima parte di stagione e il ritorno alla Samp, questa volta con un contratto valido fino a giugno 2022. Ranieri si affida sull'usato sicuro e punta su di lui per sostituire Murillo, passato al Celta Vigo.

Pedro dalla Fiorentina al Flamengo - Ritorno in Brasile dopo sei mesi in Italia da spettatore o quasi. Quattro scampoli di partita, pochi minuti per un attaccante che non s'è adattato al calcio italiano. E ha fatto pronto rientro a Rio De Janeiro.

Lennart Czyborra dall'Heracles all'Atalanta - L'ennesima scommessa di Sartori, un laterale che vuole ripercorrere le orme di Gosens. Cessione record per l'Heracles, che ha veduto questo laterale classe '99 all'Atalanta per 4.5 milioni di euro.

Marvin Zeegelaar dal Watford all'Udinese - Come Bonifazi e Tonelli, anche in questo caso si tratta di un ritorno. E anche in questo caso a titolo definitivo: contratto fino al 2022 per il terzino classe '90 che ricoprirà il ruolo di vice Sema nella seconda parte di stagione.

Amir Rrahmani dall'Hellas Verona al Napoli (per giugno) - Un acquisto per il Napoli che verrà, quello che Giuntoli e De Laurentiis stanno già costruendo adesso. Amir Rrahmani concluderà la stagione agli ordini di Juric, ma intanto il club partenopeo ha già ufficializzato il suo arrivo in estate: affare da 14 milioni di euro.