FOCUS TMW - Stagione 2019/20 al via. La geografia della nuova Serie A

Con la seconda e ultima finale di Lega Pro andata in scena sabato sera si è definito il quadro delle formazioni che prenderanno parte ai campionati professionistici per la stagione 2019/2020. Una "cartina" del Belpaese che cambia di anno in anno, con protagoniste ben cento formazioni professionistiche. Rimanendo in ambito geografico in Serie A la parte da leone la fanno due regioni: Emilia Romagna e Lombardia. Entrambe prenderanno parte alla massima serie con ben quattro formazioni a testa: Bologna, Parma, Sassuolo e SPAL per l'Emilia Romagna, Atalanta, Brescia Inter e Milan per la Lombardia. Terzo gradino del podio per altre tre regioni: Lazio (Roma e Lazio le formazioni), Liguria (Genoa e Samp), e Piemonte (Juventus e Torino). Infine una rappresentante per regione per Campania (Napoli), Friuli Venezia-Giulia (Udinese), Puglia (Lecce), Sardegna (Cagliari), Toscana (Fiorentina) e Veneto (Hellas Verona). Di seguito questa speciale graduatoria al completo:

SERIE A 2019/2020

4 EMILIA ROMAGNA - Bologna, Parma, Sassuolo, SPAL

4 LOMBARDIA - Atalanta, Inter, Milan, Brescia

2 LAZIO - Lazio, Roma

2 LIGURIA - Genoa, Sampdoria

2 PIEMONTE - Juventus, Torino

1 CAMPANIA - Napoli

1 FRIULI VENEZIA GIULIA - Udinese

1 PUGLIA - Lecce

1 SARDEGNA - Cagliari

1 TOSCANA - Fiorentina

1 VENETO - Hellas Verona