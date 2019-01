FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A. Rigore fatale, CR7 perde il primo posto

© foto di www.imagephotoagency.it

La classifica di rendimento di Serie A riprende con un clamoroso sorpasso al comando. Il rigore fallito da Cristiano Ronaldo e soprattutto il 5 in pagella, costa al fuoriclasse portoghese il primo posto. Miglior giocatore per media voto ora è Fabio Quagliarella, a segno per l'ottava partita consecutiva. Decima, se escludiamo la partita contro la Roma nella quale non è sceso in campo. Grande balzo in avanti per Duvan Zapata: da 12° a 3°, grazie all'exploit della partita di Frosinone ma anche dal ricalcolo: da questo turno fino alla 30esima giornata verranno considerati solamente i giocatori con almeno 15 partite a voto. Questa la classifica dei migliori e dei peggiori 20 del massimo campionato:

TOP 20

6,66 QUAGLIARELLA (Sampdoria)

6,65 CRISTIANO RONALDO (Juventus)

6,58 ZAPATA (Atalanta)

6,53 MILIK (Napoli)

6,50 LAZZARI (SPAL)

6,47 PIATEK (Genoa)

6,47 MATUIDI (Juventus)

6,47 MANDZUKIC (Juventus)

6,40 KOUAME (Genoa)

6,39 SUSO (Milan)

6,39 BRUNO ALVES (Parma)

6,38 DONNARUMMA (Milan)

6,37 SORRENTINO (ChievoVerona)

6,35 MERTENS (Napoli)

6,34 INGLESE (Parma)

6,34 DE PAUL (Udinese)

6,32 INSIGNE (Napoli)

6,30 CRAGNO (Cagliari)

6,30 IMMOBILE (Lazio)

6,29 ICARDI (Inter)

FLOP 20

5,53 SIMEONE (Fiorentina)

5,53 RADOVANOVIC (ChievoVerona)

5,58 ROSSETTINI (ChievoVerona)

5,58 FARES (SPAL)

5,59 GOLDANIGA (Frosinone)

5,62 CALHANOGLU (Milan)

5,63 DZEMAILI (Bologna)

5,65 ROGERIO (Sassuolo)

5,67 BRADARIC (Cagliari)

5,67 BARBA (ChievoVerona)

5,67 MAIELLO (Frosinone)

5,67 ZAMPANO (Frosinone)

5,68 IONITA (Cagliari)

5,71 BANI (ChievoVerona)

5,71 LASAGNA (Udinese)

5,71 STEPINSKI (ChievoVerona)

5,72 EDIMILSON (Fiorentina)

5,75 SVANBERG (Bologna)

5,76 MARLON (Sassuolo)

5,76 ANTENUCCI (SPAL)