FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A: sorpasso al comando, Quagliarella scalza CR7

Sorpasso nella classifica di rendimento di Serie A: Fabio Quagliarella è il miglior giocatore del campionato scavalcando il numero uno al mondo. Dominio Over 30 considerata la quarta piazza di Rodrigo Palacio, classe 1982. In evidenza i portieri, ben tre in classifica. Solo ventesimo Ciro Immobile, miglior giocatore della passata stagione. Nella controclassifica il poco ambito primato di peggiore del massimo campionato va all'empolese Veseli.

TOP 20

6,69 QUAGLIARELLA (Sampdoria)

6,67 CRISTIANO RONALDO (Juventus)

6,52 PIATEK (Milan)

6,47 PALACIO (Bologna)

6,44 ZAPATA (Parma)

6,44 ZANIOLO (Roma)

6,42 MILIK (Napoli)

6,41 MATUIDI (Juventus)

6,41 LAZZARI (SPAL)

6,39 DONNARUMMA (Milan)

6,38 CHIELLINI (Juventus)

6,38 GERVINHO (Parma)

6,35 CHIESA (Fiorentina)

6,34 CRAGNO (Cagliari)

6,33 SORRENTINO (ChievoVerona)

6,33 ILICIC (Atalanta)

6,32 KOUAME (Genoa)

6,31 CORREA (Lazio)

6,29 ACERBI (Lazio)

6,28 IMMOBILE (Lazio)

FLOP 20

5,50 VESELI (Empoli)

5,53 BIABIANY (Parma)

5,56 RADOVANOVIC (Genoa)

5,57 ROSSETTINI (ChievoVerona)

5,60 CAPUANO (Frosinone)

5,61 IONITA (Cagliari)

5,61 HELANDER (Bologna)

5,61 PULGAR (Bologna)

5,63 RIGONI (ChievoVerona)

5,63 GOLDANIGA (Frosinone)

5,65 BRADARIC (Cagliari)

5,65 SIMEONE (Fiorentina)

5,65 ROGERIO (Sassuolo)

5,67 MEGGIORINI (ChievoVerona)

5,67 MANDRAGORA (Udinese)

5,69 STEPINSKI (ChievoVerona)

5,69 BERESZYNSKI (Sampdoria)

5,70 BANI (ChievoVerona)

5,70 BARBA (ChievoVerona)

5,70 DZEMAILI (Bologna)