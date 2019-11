FOCUS TMW - Top e Flop 20, Immobile vola. Avanza Luis Alberto

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ciro Immobile mantiene il primo posto nella classifica di rendimento in Serie A. Dopo cinque 7.5 consecutivi, l'attaccante della Lazio ha preso "solo" un 7 dopo la prestazione di ieri sera a San Siro, condita dal 100° gol con la maglia della Lazio. Dopo la brutta prestazione contro i biancocelesti, si rifà alla grande Salvatore Sirigu. Addirittura un 8 in pagella per il portiere del Torino, protagonista nel derby, perso di misura contro la Juventus. Avanza Luis Alberto, che tallona Duvan Zapata, terzo e fermo per infortunio. Di seguito la Top e la Flop 20 di Serie A:

TOP 20

7,00 IMMOBILE (Lazio)

6,86 SIRIGU (Torino)

6,86 ZAPATA (Atalanta)

6,82 LUIS ALBERTO (Lazio)

6,79 SENSI (Inter)

6,78 RIBERY (Fiorentina)

6,72 CASTROVILLI (Fiorentina)

6,69 MURIEL (Atalanta)

6,61 BERARDI (Sassuolo)

6,60 PJANIC (Juventus)

6,58 MILIK (Napoli)

6,57 CACERES (Fiorentina)

6,57 CANDREVA (Inter)

6,56 DYBALA (Juventus)

6,55 VELOSO (Hellas Verona)

6,50 NANDEZ (Cagliari)

6,50 OLSEN (Cagliari)

6,50 LAUTARO MARTINEZ (Inter)

6,50 DZEKO (Roma)

6,50 BERISHA (SPAL)



FLOP 20

5,22 BERESZYNSKI (Sampdoria)

5,25 COLLEY (Sampdoria)

5,25 MURRU (Sampdoria)

5,29 VIEIRA (Sampdoria)

5,36 PALOMINO (Atalanta)

5,36 STEPINSKI (Hellas Verona)

5,36 MURILLO (Sampdoria)

5,38 GAGLIOLO (Parma)

5,38 VERDI (Torino)

5,40 ZAPATA (Genoa)

5,43 RISPOLI (Lecce)

5,43 PEZZELLA (Parma)

5,44 LERAGER (Genoa)

5,44 EKDAL (Sampdoria)

5,50 DESSENA (Brescia)

5,50 BERNARDESCHI (Juventus)

5,50 CALABRIA (Milan)

5,50 KESSIE (Milan)

5,50 HERNANI (Parma)

5,50 JANKTO (Sampdoria)