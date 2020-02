FOCUS TMW - Udinese, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato davvero immobile, sul fronte delle entrate per l'Udinese della famiglia Pozzo che ha chiuso la sessione invernale con un solo nuovo volto, che tanto nuovo non è visto che si tratta di un ritorno. Un ingresso e otto uscite, con Gotti che non ha avuto dunque aiuti per la corsa salvezza. Vediamo tutte le operazioni nel dettaglio:

ACQUISTI - Come detto soltanto un arrivo nella rosa a disposizione di Luca Gotti che potrà puntare adesso anche su Marvin Zeegelaar. Il difensore ha già vestito la maglia dell'Udinese nella seconda parte della scorsa stagione, arrivato in prestito dal Watford, e dopo essere tornato in Premier League ha fatto ritorno in Serie A, questa volta a titolo definitivo.

L'elenco completo degli acquisti di gennaio:

Marvin Zeegelaar (difensore, Watford) - definitivo.

CESSIONI - Otto partenze e rosa dunque sfoltita con l'addio forse più importante che riguarda Pussetto, andato al Wotford. Ceduto anche in prestito Antonin Barak al Lecce, mentre Opoku è partito in prestito per andare all'Amiens.

L'elenco completo delle cessioni di gennaio:

Antonín Barák (centrocampista, Lecce) - Prestito

Nicholas Opoku (difensore, Amiens SC) - Prestito

Svante Ingelsson (centrocampista, Kalmar) - Prestito

Felipe Vizeu (attaccante, Akhmat Grozny) - Prestito

Ignacio Pussetto (attaccante, Watford) - Definitivo

Mamadou Coulibaly (centrocampista, Trapani) - Prestito

Francisco Sierralta (difensore, Empoli) - Prestito

Ewandro (attaccante Sport) - Prestito