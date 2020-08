Fofana saluta l'Udinese: "Grazie, ma è arrivato il momento di scegliere un'altra destinazione"

"Il mio ciclo a Udine si chiude qui, dopo quattro bellissimi anni. Devo pensare a me. E’ arrivato il momento di scegliere un’altra destinazione". Pensieri e parole di Seko Fofana, centrocampista dell'Udinese adesso pronto ad una nuova esperienza malgrado un contratto in scadenza a giugno 2022: "Sono un nomade. Ho giocato in tre paesi, Francia, Inghilterra, Italia. Dove pensavo che non sarei mai venuto. Invece - dichiara a La Gazzetta dello Sport - ci sono da quattro anni e magari ci resto pure. Ho imparato ad amare la pasta in tutti i modi e Mandragora mi ha viziato portandomi le sue super mozzarelle. Piaccio a Inter e Atalanta? Non ne so nulla, davvero. Posso dire che l’Atalanta gioca davvero bene. E’ una delle squadre più forti d’Europa. Io sono un po’ tifoso del PSG e quella partita voglio guardarmela, sono sicuro che sarà bella”.