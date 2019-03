Foggia, inizia il Grassadonia-bis. L'obiettivo resta sempre la salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi il Foggia ha ufficializzato il ritorno di Gianluca Grassadonia sulla panchina a distanza di quattro mesi dall’esonero (datato 11 dicembre). Il tecnico ripartirà da una media di 1,13 punti a partita (quattro vittorie, cinque pari e sei sconfitte in 15 gare) per provare a salvare una squadra che senza la penalizzazione sarebbe ai piedi della zona play off. Una media migliore di quella tenuta da Pasquale Padalino nell’interregno durato 12 giornate (1 punto a partita frutto di due sole vittorie, sei pari e quattro sconfitte).

Convinta la proprietà di essere l’uomo giusto per portare la squadra alla salvezza, superando paure e perplessità, ora toccherà a Grassadonia superare le difficoltà vissute nella prima parte di stagione, ricompattare lo spogliatoio superando le incomprensioni per ripartire e fare il bene della squadra. A livello tattico è probabile un ritorno a quel 3-5-2 abbandonato solo nelle ultime tre gare della sua gestione, quando provò il 4-3-1-2, marchio di fabbrica dell’allenatore richiamato per salvare la stagione. L’esordio non sarà dei più facili visto che a Foggia arriverà un Cittadella lanciatissimo (tre vittorie di fila contro big come Lecce, Brescia e Pescara) e in grande salute, ma a Foggia c’è bisogno di una svolta anche per rasserenare gli animi troppo accesi nell’ambiente sfociati in una serie di intimidazioni e atti incendiari che poco hanno a che fare con il calcio, lo sport e la civiltà più volte dimostrata da Foggia e dai foggiani.