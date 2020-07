Fonseca a rischio? Pallotta smentisce: "Futuro non in dubbio, ha il mio pieno supporto"

Erano circolate voci riguardo ad un possibile esonero di Paulo Fonseca in caso di risultato negativo a Napoli. A spegnere ogni tipo di ipotesi di un cambio in panchina è lo stesso numero uno giallorosso tramite il suo profilo twitter: "Il futuro di Fonseca non è in dubbio e lui ha il mio pieno supporto. Forza Roma", ha scritto.