Fonseca: "Domani dal 1' due tra Pellegrini, Diawara e Villar. Pau Lopez o Mirante? Ho già deciso"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato col Sassuolo, mister Paulo Fonseca non ha voluto dare troppe indicazioni sulla formazione della sua Roma: "Pellegrini, Villar o Diawara in mediana domani? Giocheranno due centrocampisti tra questi tre".

Tra i pali ci sono delle nuove gerarchie fisse per Mirante e Pau Lopez?

"No, io ho scelto solo il portiere per domani. Non ho ancora pensato alle prossime partite".