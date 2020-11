Fonseca: "Non mi importa nulla delle critiche, la mia Roma sta migliorando ed è in fiducia"

Intervistato da Roma Radio, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha analizzato così il netto successo in Europa League ottenuto stasera contro il Cluj: "Mi aspettavo una partita difficile contro una squadra che in Europa ha fatto sempre bene e ha vinto tre volte il campionato rumeno. La mia Roma però ha avuto un bello spirito di squadra e un buon approccio alla gara, mi è piaciuta".

Nonostante la buona partenza tra campionato ed Europa, la sua Roma non ha però ancora convinto la critica.

"Io penso a cosa deve fare la mia squadra per migliorare, il resto per me non è importante. Oggi vedo una Roma che sta migliorando e che è in fiducia".

Oggi avete giocato con tre mediani.

"Sì, abbiamo schierato tre mediani per contrastare la forza del Cluj sulle seconde palle. Era importante recuperare e giocare subito in avanti. A posteriori, è andata bene".

L'approccio mostrato col Cluj è stato molto diverso rispetto a quello delle ultime gare, partite in sordina.

"Ne avevamo parlato in settimana, oggi volevamo partire forte e segnare subito. Ci siamo riusciti".