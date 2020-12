Fonseca rimprovera la sua Roma: "Primo tempo da guerrieri e ripresa da ragazzini..."

Visibilmente contrariato dopo il quattro a uno subito dalla sua Roma sul campo dell'Atalanta, Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Nel secondo tempo è cambiato qualcosa. Ha inciso il fatto di aver giocato giovedì?

"Non voglio cercare alibi: la squadra ha fatto un primo tempo da guerrieri e una ripresa da ragazzini, con un atteggiamento cambiato totalmente. La squadra ha iniziato ad essere meno aggressiva".

Questo perché?

"È una questione di atteggiamento, la partita dura novanta minuti. Dopo un primo tempo del genere non puoi cambiare atteggiamento così".

Negli scontri diretti subite parecchi gol...

"Noi vogliamo vincere, se avessimo mantenuto l'atteggiamento del primo tempo avremmo potuto battere qualche avversario".

È un problema di mentalità?

"Può essere, ma per me il problema è legato al cambio di atteggiamento. La squadra si è abbassata senza ragione, è difficile capire cosa sia successo oggi".

Cosa deve fare un allenatore in questa situazione?

"Devi far capire ai giocatori che questo cambio di atteggiamento non può essere ammissibile, è stato troppo facile per l'Atalanta nel secondo tempo, l'aggressività non può in nessun modo mancare".