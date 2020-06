Fonseca riparte dal 4-2-3-1 ma nel futuro della Roma c’è la difesa a 3 e Ibanez studia da titolare

vedi letture

Manca un giorno e anche la Roma tornerà in campo per la ripresa del campionato. Domani all’Olimpico arriva la Sampdoria e la squadra di Fonseca già ieri ha fatto le prove generali con un allenamento in notturna allo stadio. Ampio focus tattico con gli ultimi dubbi che saranno sciolti nella rifinitura di oggi, ma la certezza è rappresentata dal modulo. Il tecnico portoghese ripartirà dal 4-2-3-1, mentre per il futuro sono sempre di più gli indizi che portano alla difesa a 3. A tal proposito guadagna posizioni Ibanez che prima della sosta forzata non era riuscito neanche a esordire per un minuto con la Roma. Lui con Smalling e Mancini comporrebbero la linea dei tre centrali, mentre sulle fascia destra salgono le quotazioni di Bruno Peres che ritroverebbe uno schema più congeniale alle sue caratteristiche in attesa che Zappacosta recuperi a pieno.

SAMPDORIA - Esperimenti comunque rimandati perché domani Fonseca si affiderà al modulo che conosce meglio. Non ce la fa Pau Lopez e al suo posto ci sarà Mirante, mentre in difesa i 4 saranno Bruno Peres, Mancini, Smalling e Kolarov. Dubbio in mediana tra Cristante e Diawara con il prima in vantaggio e da affiancare a Veretout. Sulla trequarti Carles Perez prenderà il posto di Under a destra, mentre a completare la trequarti ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan. Dzeko unica punta.