Fonseca: "Smalling oggi si è allenato con noi, spero sia pronto per la prossima settimana"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Sassuolo, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato anche del progressivo rientro di Chris Smalling dall'infortunio al ginocchio: "Smalling e Veretout non sono pronti e domani non ci saranno. Chris però oggi si è allenato con la squadra e non ha sentito dolore, speriamo che la prossima settimana possa tornare a giocare", le dichiarazioni dell'allenatore della Roma.