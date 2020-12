Fonseca: "So chi vuole distruggere la Roma. Il gruppo è unito, conta questo"

vedi letture

Paulo Fonseca ha commentato la vittoria per 3-2 contro il Cagliari ai microfoni di Roma TV: "La cosa più importante era vincere. Abbiamo vinto e abbiamo vinto bene. Penso che questo risultato non mostri quello che si è visto sul campo, abbiamo avuto più occasioni per fare gol. Dopo la gara contro l'Atalanta era importante vincere, non ci sono gare facili. Nel secondo tempo era normale che ci fosse una reazione di un avversario che perde. La squadra deve reagire nel miglior modo, abbiamo preso un gol senza che il Cagliari abbia creato molto e noi abbiamo sbagliato nel non fare più gol. Se avessimo fatto più gol la squadra sarebbe rimasta con più fiducia. Abbiamo lottato fino all'ultimo per un risultato che meritavamo”.

Ha deciso di far riposare Ibanez e Smalling, come mai?

"Erano stanchi. Non possiamo dimenticare che Chris è tornato poco fa. Fare tre partite in poco tempo ora è difficile per lui. Ibanez era stanco e Pellegrini aveva un piccolo problema e avevo deciso di non rischiare", riporta vocegiallorossa.

Cosa vuole rispondere a chi critica la Roma?

"Sono sempre gli stessi che quando perdiamo vogliono distruggere la Roma, ma noi rimaniamo equilibrati. Accettiamo le critiche giuste, perché abbiamo perso una partita importante contro l'Atalanta, però sono sempre gli stessi che vogliono raccontare la squadra in modo scorretto. Stiamo lavorando seriamente per fare il meglio per la Roma. La squadra sta facendo un lavoro importante per arrivare a quello che vuole. Se prima del campionato avessimo detto che a questo punto saremmo stati terzi in pochi ci avrebbero creduto. Il gruppo è unito e questa è la cosa più importante".