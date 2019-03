Fontana: "Italia spensierata. Barella è un trascinatore"

© foto di Federico Gaetano

Gaetano Fontana, ex centrocampista oggi allenatore, ha parlato a MC Sport Live Show nel corso del primo tempo di Italia-Finlandia: "Vedo un'Italia spensierata che ha voglia di divertirsi attraverso il gioco. L'approccio iniziale è stato ottimo prendendo subito il controllo del campo. Quello che mi colpisce è questa freschezza mentale nella manovra dell'Italia. Il doppio play Verratti e Jorginho sta dando i suoi frutti e il pallone resta sempre tra piedi degli italiani".

Immobile e Kean giocano molto vicini, che pensi?

"Kean è un attaccante centrale e la zona che preferisce occupare è quella. Con il fisico che ha potrebbe fare male anche a partire dall'esterno. Questo doppio centravanti può creare un po' di tappo là davanti e gli spazi si ristringono. Ci sono da migliorare questi automatismi ma è del tutto normale".

Che giocatore sta diventando Barella?

"Sembra un veterano ed è un trascinatore. Non c'è bisogno che parli o urli in campo gli basta dare spazio al suo atteggiamento".

Il vero ruolo di Verratti qual è?

"E' un play classico, deve giocare davanti alla difesa e da lui devono passare le azioni. Ma quando ci sono insieme Jorginho e Verratti la posizione di entrambi diventa un po' ibrida. Avendoli insieme non si danno punti di riferimento statici agli avversari".

Che pensi del movimento italiano?

"Mancini ha avuto coraggio e ha voluto puntare su giovani di grande qualità, questi ragazzi sono veramente forti. Il coraggio sta nel far giocare questi giovani che non hanno esperienza europea".

Forse il problema sarà sostituire Chiellini e Bonucci in futuro?

"Secondo me ci sono giocatori forti anche in quei ruoli. Credo che Mancini per dare equilibrio alla squadra ha puntato su questi giocatori capaci di fare da chioccia agli altri. Ci sono giocatori forti come Caldara e Romagnoli".

Zaniolo e Chiesa possono diventare campioni?

"Sì perché lo stanno dimostrando con le loro squadre. Chiesa è una certezza assoluta mentre nessuno si aspettava questo Zaniolo. Non è facile giocare in questo momento a Roma ma lui riesce a interiorizzare bene questa situazione. Questi giocatori hanno tutto per continuare a crescere".