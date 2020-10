FOTO - Champions League, Atalanta in campo per la rifinitura: domani la sfida all'Ajax

Vigilia di Champions League per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri sono scesi in campo a Zingonia per la rifinitura prevista prima della sfida di domani contro l'Ajax: assente Marten De Roon per via di un problema muscolare accusato durante la sfida con la Sampdoria, non ci saranno nemmeno Gollini e Caldara, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.