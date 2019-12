FOTO - Da Lotito a Inzaghi e Immobile: inaugurazione del nuovo store

Fonte: da Roma, Riccardo Caponetti

Si sta tenendo in questi istanti in Via di Propaganda a Roma l'inaugurazione del nuovo store ufficiale della Lazio. Foltissima la delegazione biancoceleste con una realtà attesa da tempo. Migliaia i tifosi presenti, per il club ci sono il presidente Claudio Lotito, il tecnico Simone Inzaghi, Ciro Immobile, Senad Lulic, Lucas Leiva, Bobby Adekanye e Bastos.