FOTO - Game over. L'Inter ricorda alla Juve l'eliminazione dall'Europa

© foto di Raimondo De Magistris

"Game over". La Curva dell'Inter, pochi istanti prima dell'inizio della sfida contro la Juventus, ha esposto questa coreografia con l'immagine della Champions League. Il riferimento è all'eliminazione dei bianconeri dalla coppa della grande orecchie per mano dell'Ajax.

L'ultima italiana a vincere la Champions fu proprio l'Inter, nella stagione 2009/10 con Mourinho in panchina.