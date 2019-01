Fonte: firenzeviola.it

Visite mediche in corso per il nuovo acquisto della Fiorentina Szymon Zurkowski, centrocampista che il club viola ha acquistato in vista della prossima estate. Il giocatore, che resterà al Gornik Zabrze fino al termine della stagione, si è presentato presso la clinica di Careggi con la tuta della squadra viola. Ecco le foto dell'inviato di Firenzeviola.it: