Fotonotizia - Milan-Sparta Praga, le immagini più belle della gara

vedi letture

Giunto al ventitreesimo risultato utile consecutivo, giunto alla dodicesima partita in cui segna almeno due gol, giunto in vetta al Girone H di Europa League: il Milan di Stefano Pioli non finisce di stupire.

Nella serata di "San Siro", i rossoneri hanno infatti battuto lo Sparta Praga per 3-0 grazie alle reti di Brahim Diaz, Rafael Leao e Diogo Dalot: tre punti che valgono, come detto, il primato del proprio girone, con 6 punti all'attivo conquistati in due gare giocate.

Di seguito, TuttoMercatoWeb.com vi propone gli scatti più belli del confronto.