Francia-Turchia, c'è stato il saluto militare dopo il gol. La ricostruzione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A dispetto di quanto le prime immagini televisive avessero fatto pensare, i giocatori della Turchia hanno effettivamente rivolto al proprio pubblico il saluto militare dopo l'1-1 di Ayhan, curiosamente unico a sottrarsi nonostante i rimbrotti (successivi) arrivati dai compagni e soprattutto da Demiral. Immagini che, probabilmente per non alzare clamore mediatico attorno alla vicenda, la regia televisiva francese non ha trasmesso in presa diretta. Ma su Twitter stanno già facendo il giro del pianeta.