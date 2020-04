Frattesi sul ritorno alla Roma: "Quando nasci romano e romanista non vorresti mai andartene"

vedi letture

"Sarebbe un sogno, ci penso spesso. Quando nasci romano e romanista non vorresti mai andartene". Davide Frattesi, centrocampista dell’Empoli in prestito dal Sassuolo, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui non nasconde il desiderio di poter tornare un giorno in giallorosso: "Trigoria è casa mia. In Primavera ho vinto Supercoppa e Coppa Italia, sfiorando lo scudetto insieme a Luca Pellegrini, Tumminello, Marchizza e altri. Alberto De Rossi è stato un secondo padre per noi. Non perdeva mai la pazienza", ha dichiarato il classe '99.