Frecciata di Agnelli al Napoli? "Ipotizzare di recuperare una gara significa non poterlo fare"

Una frecciata di Andrea Agnelli al Napoli per il caso relativo alla gara che il Giudice Sportivo ha dato persa a tavolino agli azzurri? Queste le parole in conferenza stampa del numero uno di Juventus. "Il calendario non è congestionato, di più: ipotizzare oggi di recuperare una gara o due, significa di non poterlo fare. Il calendario andrà rivisto, torniamo al discorso del post 2024 quando si andrà a scadenza col calendario approvato da FIFA e confederazioni".