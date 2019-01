© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Frosinone non si ferma a Samaris e Facundo Ferreyra, stando al Corriere dello Sport: i ciociari hanno chiesto informazioni al Benfica anche riguardo Adel Taarabt, fuori squadra nei lusitani e voglioso di tornare in Italia. Una pista che Capozucca non ha comunque approfondito, riferisce il quotidiano romano oggi in edicola.