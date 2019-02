© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Baroni, allenatore del Frosinone, ha commentato così la sconfitta contro la Roma ai microfoni di DAZN: "C'è delusione, anche perché quando giochi una partita contro una squadra come la Roma dispiace perdere. Come ho detto ai ragazzi dobbiamo rimettere la testa al lavoro, è segno che dobbiamo fare di più. Non conosco altri mezzi. Poi si analizzeranno anche alcune disattenzioni. Dopo il pari c'è stato un attimo di sbandamento, ci sono tante piccole cose da sistemare. Rimane una prestazione importante, di aggressività. Stiamo cercando di proporre gioco, c'è da fare di più".