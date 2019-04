Frosinone, Baroni ci crede: "Non molliamo, avanti con questo spirito"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Baroni, allenatore del Frosinone, subito dopo la sconfitta di Cagliari ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "La nostra prestazione si racchiude nel non aver concretizzato al meglio le occasioni che abbiamo avuto. Potevamo fare meglio in occasione del rigore. E' un peccato perché la squadra ha fatto una prestazione importante, i ragazzi hanno interpretato bene la partita. Il Cagliari sfrutta bene le sue occasioni, è un peccato perché le nostre palle gol erano più nitide. Nel cross meno pericoloso del Cagliari abbiamo commesso questa disattenzione evitabile. Salvezza? Non dobbiamo assolutamente mollare e mantenere questo spirito. Bisogna cercare di affrontare le partite cercando di fare più punti possibili".