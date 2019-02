Fonte: TuttoJuve.com

L'allenatore del Frosinone Marco Baroni ha analizzato così in conferenza stampa lo 0-3 di questa sera patito a Torino: "Il divario tecnico, di personalità e tutto il resto erano visibili in campo. Andare sotto all'inizio, trovarsi sul 2-0, non era facile da gestire. Al di là del risultato avevo chiesto alla squadra di non fare un passo indietro sulla prestazione. Ho visto i miei compatti ed equilibrati, abbiamo provato ad attaccare. Sono contento comunque della prova visto il nostro calendario difficile".

Sui singoli: "Molinaro? Ci deve dare qualcosa anche lui. Mi aveva dato dei segnali, dopo l'Atalanta. Ci può dare spessore e personalità. La squadra è migliorata e abbiamo bisogno di un giocatore capace di gestire. Abbiamo bisogno di tutti. Buona partita anche per Viviani, prestazione più che positiva dato che era fermo da maggio. Per noi sono tutte buone notizie, ci aiuteranno negli scontri diretti".