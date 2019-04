Frosinone, Baroni: "Daremo tutto. Salvezza? Non guardo la classifica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato in sala stampa mister Baroni al termine di Cagliari-Frosinone. Queste le sue parole riportate da TuttoFrosinone.com e Radio Day.

"Paganini? Luca in quel ruolo gli chiediamo di costruire meno ma attaccare molto la profondità. Non era facile gestire bene la palla ma lo abbiamo fatto e quando ci siamo riusciti siamo stati pericolosi. Sapevamo che nel primo tempo sarebbero stati pericolosi perché solitamente in casa hanno sempre un buon ritmo. Forse senza l'ingenuità del rigore potevamo andare al riposo con un risultato diverso

Salvezza? Ho dato un'occhiata alla classifica ma noi non dobbiamo guardarla, dobbiamo pensare gara dopo gara e batterci come abbiamo fatto oggi portando a casa più punti possibili. Questo è il nostro obiettivo. L'obiettivo minimo deve essere quello di portare a casa più punti possibili perché lo dobbiamo a tifosi e società

E' doveroso dare tutto e provare a migliorare. La squadra è stata in campo con attenzione e l'avevamo preparata bene. Purtroppo paghiamo sempre a caro prezzo le disattenzioni che commettiamo. Dobbiamo rimanere attaccati al campionato e alle prestazioni per la nostra crescita

Pinamonti? Oggi è entrato a gara in corso perché nelle ultime quattro gare aveva giocato sempre e aveva qualche affaticamento. Ho preferito non rischiarlo, Daniel e Ciano hanno fatto una buona gara. Abbiamo creato pericoli e con un pizzico di determinazione e attenzione in più nel primo tempo poteva esserci un risultato diverso"