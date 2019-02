Frosinone, Baroni: "Dovevamo gestire meglio l'ultimo pallone"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Frosinone Marco Baroni dopo il ko subito oggi contro la Roma: “Stiamo cercando insieme ai ragazzi di dare una svolta alle nostre prestazioni e a questo campionato. Cerchiamo di aggredire l’avversario e non solo di difenderci. Oggi abbiamo fatto una partita importante, siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio. Poi sul pari la squadra ha rifiatato e ha preso un gol in contropiede. Ci manca questo. peccato per il finale perché la squadra aveva dimostrato di volere questo risultato in tutte le maniere, peccato sia svanito a pochi secondi dalla fine”.

L’occasione di Trotta? “La squadra ci credeva, c’è stata una grande parata. Rimane il rammarico, dovevamo essere più bravi nella gestione dell’ultimo pallone. Occorre quel passettino in più che dobbiamo assolutamente fare, dobbiamo rialzarci subito e preparare la prossima partita. La prestazione è stata buona, ma servono risultati”.

La tentazione di tirare i remi in barca? “No perché ho studiato questa squadra, dobbiamo cercare di proporre del calcio e non di difenderci bassi. Su questo siamo migliorati. Dobbiamo essere più attenti, oggi c’è stata qualche disattenzione, ma una squadra che lotta per la salvezza non può prendere quei gol. I ragazzi hanno speso tanto, questo era chiaro, è venuta a mancare un pochino di lucidità. Ci doveva però essere un pochino più di attenzione”.

Nel finale c’è stata voglia di vincere? “C’è stata un po’ di inesperienza, i ragazzi avevano speso tanto, ma è in quei momenti che devi alzare tantissimo l’attenzione. La Roma ha questi giocatori di qualità, una squadra come la nostra però non può sbagliare questi momenti. Ci vogliono i punti”.