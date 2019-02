Frosinone, Baroni: "La Juve non regalerà nulla. Firmerei per il pareggio"

Fonte: tuttofrosinone.com

Marco Baroni, tecnico del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juventus, in programma venerdì: "Sarà una partita complicata. Sono molto concentrato a gestire l'entusiasmo della squadra, ne abbiamo bisogno ma dobbiamo anche migliorare. Vogliamo andare a Torino a disputare una prestazione importante, nonostante le grandi difficoltà che troveremo. Non ci sono grandi problemi di rosa, tutti vogliono giocare questo match e sono felice. Maiello e Chibsah? Sono diffidati, è un problema e valutiamo anche questo. Per noi è una gara importante, giocheremo contro un avversario stratosferico ma andremo a cercare la prestazione. Per quanto riguarda la mia gestione, fatta eccezione per la partita contro l'Atalanta, abbiamo giocato bene con le grandi. Sono convinto che anche in casa possiamo costruirci la nostra salvezza. Per ora le statistiche sono negative ma per crescere dovremo cambiare i nostri numeri".

Su Dionisi: "Non sarà convocato perché ha ancora bisogno di una visita di controllo. Ieri aveva talmente tanta voglia di tornare in campo che gli ho fatto fare il jolly in allenamento. Ha toccato il pallone e questa è già una notizia positiva. Può essere un'arma importante per il finale di stagione".

Sull'attacco: "Tutti saranno della partita. Pinamonti ha recuperato, Trotta darà molto di più di quello visto finora. Non cambieremo molto, inizialmente ci saranno un paio di cambiamenti ma sia Ciofani che Pinamonti e Ciano saranno della partita".

Ancora sulla Juve: "Sembra quasi una partita impossibile, Allegri sta facendo un lavoro straordinario. Dovremo trovare la voglia di fare una grande prestazione. Firmerei per il pareggio? Ad oggi si".

Sui cambiamenti a livello tattico: "La Sampdoria fa un gran bel calcio ma statisticamente crossa poco perché lavora per vie centrali. La Juventus gioca in maniera differente, dunque non possiamo tenere i cinque stretti. Questa squadra ha grandi margini di miglioramento, stiamo lavorando per questo".