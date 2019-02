Frosinone, Baroni: "Lazio? Servirà coraggio. Ok Zampano e Goldaniga"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Frosinone in vista dell'impegno casalingo di domani contro la Lazio, ha parlato il tecnico Marco Baroni. Queste le parole del trainer fiorentino in conferenza stampa.

Mister tanti infortunati. Ci può dire le ultime?

“Goldaniga e Zampano recupereranno, Maiello ha avuto questa notte la febbre ma sarà convocato anche se non si è allenato oggi. Dionisi, Simic, Ariaudo, Ghiglione e Brighenti, invece, saranno out. Mi dispiace soprattutto per Ghiglione. Ci vorrà un po’ di tempo per lui, speriamo di recuperarlo presto".

Paganini può essere l’alternativa a Zampano?

“Paganini sta bene anche gli manca il ritmo partita. Si è allenato con grande intensità e dinamismo, è un giocatore recuperato dall’infortunio. Ha un carattere sicuramente volitivo, quindi il problema sarà solo la tenuta, non tanto la condizione che c’è già. Può essere l’alternativa a Zampano”.

Tornando agli infortunati, recuperati pienamente Goldaniga e Zampano?

“Zampano penso possa andare in campo sin dal primo minuto, mentre Goldaniga posso dire che sarà in gruppo”.

Arriva la Lazio allo "Stirpe". Come l’ha preparata questa partita?

“Sarà una partita in cui noi dobbiamo essere bravi a leggere le varie situazioni. Dovremo fare una gara di compattezza in entrambe le fasi di gioco. Dobbiamo avere il coraggio nel gestire la palla. La Lazio? E' una squadra fortissima. Sono in forma, e sicuramente proporranno il loro solito atteggiamento propositivo. Noi, però, torneremo a giocare nel nostro stadio, dopo la prestazione con l’Atalanta. Vorrei che i ragazzi si riscattassero”.

Dopo la gara di Coppa c’è da aspettarsi una Lazio stanca e che concederà qualcosa in più?

“Non mi aspetto alcun regalo da parte della Lazio. Hanno una rosa importante ed ampia. Non guardo in casa loro”.

Un giudizio sulla sessione di calciomercato appena conclusa?

“Il Frosinone aveva bisogno di giocatori che volevano calarsi in questa realtà. I giocatori che sono arrivati hanno questi requisiti. Lavorare per un allenatore durante il mercato non è semplice. Ci sono sempre situazioni che inquinano la testa dei ragazzi. Non guardo indietro, si guarda avanti”.

Ciofani e i nuovi innesti come stanno fisicamente?

“Daniel sta sempre meglio; ha avuto un problema due settimane fa e ora migliora sempre più. I nuovi sappiamo che vengono da situazione nelle quali si allenavano ma non giocavano. Lo sapevamo, e in questo dovremo dar loro una mano”.

Spazio alla tattica. Domani si darà seguito al consueto 3-5-2?

“In questo momento la squadra ha bisogno di certezze. Per affrontare questo campionato sono necessarie. In corsa si potrà cambiare, ma non sarà questa la gara”.