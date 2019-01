© foto di Insidefoto/Image Sport

Marco Baroni, tecnico del Frosinone, ha commentato a Radio Rai il tracollo contro l’Atalanta: “Non mi piace dire che bisogna dimenticare, queste gare bisogna ricordarsele, quando c’è una sconfitta così bisogna fare in modo che non riaccada. Purtroppo siamo stati in gara solo nel primo tempo, poi la gara è diventata una partita troppo ripida per noi. Contro una squadra che ha grande forza e fisicità diventava per noi impossibile. Ora dobbiamo recuperare dei giocatori e ritrovare la convinzione che serve per affrontare questo campionato. Queste sconfitte ci possono stare, l’importante è rialzare subito la testa. Il mercato? Non spetta a me, tutti stanno cercando di correggere qualcosa, vediamo”.