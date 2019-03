© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima della gara contro la SPAL, a Dazn, interviene il difensore del Frosinone, Nicolò Brighenti. Queste le sue parole: "Abbiamo fallito un'occasione importante, ora ci sono tre partite in una settimana, il margine di errore si riduce. Se vincessimo in casa avremmo maggiore spinta per il rush finale".