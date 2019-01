Il Frosinone punta al mercato portoghese per salvarsi. Secondo quanto riportato da Sky l'uomo mercato dei ciociari, Stefano Capozucca, volerà domani in Portogallo per cercare di chiudere col Benfica per due giocatori: il centrocampista greco Andreas Samaris e l'attaccante argentino Facundo Ferreyra.