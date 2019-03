© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre convocati e tutti dalla stessa Nazionale. Non è certo un Frosinone versione internazionale quello allenato da Marco Baroni: non c'è nessun rappresentante di una Nazionale, che sia maggiore o Under, nella prima squadra frusinate, eccezion fatta per tre baby azzurri. Con l'Under 21 di Luigi Di Biagio, infatti, vanno i centrocampisti Francesco Cassata e Luca Valzania, oltre all'attaccante Andrea Pinamonti.

Italia Under 21

Francesco Cassata, Luca Valzania, Andrea Pinamonti

21.3 Italia U21-Austria U21

25.3 Italia U21-Croazia U21