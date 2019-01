© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Possibile doppio colpo dall'Atalanta per il Frosinone, che cercherà di rinforzare la rosa di Marco Baroni per puntare alla salvezza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club ciociaro ha messo gli occhi su Davide Bettella e Luca Valzania, due giocatori in uscita dalla squadra orobica e alla ricerca di una società che possa permettere loro di giocare con più continuità.