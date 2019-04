Frosinone-Inter, le formazioni: tornano Nainggolan e De Vrij. C'è Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo due vittorie consecutive, il Frosinone scende in campo per provarci fino all’ultimo: una vittoria porterebbe ai ciociari a -5 dal Bologna. Sul fronte opposto, l’Inter deve rispondere al Milan che ieri ha battuto la Lazio, per provare a chiudere in via definitiva il discorso terzo posto.

LE SCELTE -

L’ex di turno Andrea Pinamonti guida l’attacco dei canarini, affiancato da Daniel Ciofani e non Trotta come accaduto a Firenze. In difesa c’è Lorenzo Ariaudo al posto dell’infortunato Salamon. A centrocampo Marco Baroni preferisce Cassata a Maiello per completare il reparto con Valzania e Chibsah.

Radja Nainggolan torna in campo dall’inizio nelle scelte di Luciano Spalletti, costretto a fare a meno di Brozovic: è così Borja Valero a vincere il ballottaggio con Gagliardini per comporre la mediana a due. Si rivede dal primo minuto anche De Vrij in difesa.

Ecco le formazioni ufficiali di Frosinone-Inter.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Valzania, Cassata, Beghetto; Pinamonti, Ciofani. Allenatore: Marco Baroni.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.