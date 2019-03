© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristian Molinaro, esterno mancino del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo lo 0-0 di Marassi contro il Genoa (fonte TuttoFrosinone.com): "Venivamo già da un periodo positivo dal punto di vista della prestazione, dovevamo serviva ripeterla, eravamo venuti per cercare la vittoria ma portiamo via un punto importante per la salvezza e per il morale. Cosa ho pensato al momento dell'espulsione? È stato preoccupante, in passato non avevamo messo la determinazione adatta. Peccato per non averla giocata in undici, ma sono episodi che accadono".