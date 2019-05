Frosinone sfortunato, Okaka lo travolge: Udinese avanti 3-0 al 45'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrembante, ultra-offensivo ma sfortunato. Il primo tempo racchiude tutta la stagione del Frosinone: una squadra volenterosa, con un buon potenziale offensivo, ma allo stesso tempo incapace di trasformare gli sforzi profusi in gol. E così, a sorridere al 45' è l'Udinese, che sfrutta al meglio le poche occasioni avute e chiude sul 3-0.

Musso e Okaka sugli scudi - La squadra di casa parte forte e va vicina al vantaggio con Paganini, che spara alto da pochi passi dopo una bella azione corale. Al primo affondo, però, i ragazzi di Tudor si portano avanti: Okaka sradica letteralmente la palla dai piedi di Valzania e si invola tutto solo verso l'area avversaria. L'attaccante ospite affronta tutta la difesa ciociara, poi scarica un diagonale di destro che trova la leggera e decisiva deviazione di Ariaudo. La reazione del Frosinone c'è: Ciano ci prova per due volte in dieci secondi, Musso è bravissimo a dire no. Nel finale la beffa per i laziali, perché De Paul si scatena e dispensa assist: il primo premia l'inserimento vincente di Samir, il secondo mette Lasagna davanti a Bardi. Molto altruista l'attaccante azzurro, che serve a Okaka la palla della doppietta personale.