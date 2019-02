© foto di Federico Gaetano

Nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport', il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe s'è soffermato sul furto subito in settimana a Roma dal suo centravanti Daniel Ciofani : "Il rolex glielo ricompro, su questo non ci sono dubbi. Stia tranquillo Daniel, pensi solo alla partita e a vincere, all’orologio ci penserò io...".

Stirpe nel corso della sua intervista s'è soffermato anche sulla possibilità di cedere il club in futuro: "Dico che siamo tutti utili, nessuno indispensabile. Se un giorno dovrò prendere in considerazione la possibilità di passare la mano, lo farò sempre per il bene del Frosinone. E mai al buio".