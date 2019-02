© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniel Ciofani, bomber del Frosinone, nella giornata di ieri è stato vittima di una rapina a Roma. Lo riporta il portale 'Romah24.com', che spiega come al calciatore classe '85 sia stato rubato un orologio 'Rolex' mentre viaggiava a bordo della sua auto. I ladri hanno utilizzato la 'tecnica dello specchietto', ovvero hanno inscenato un finto incidente nel quale l'auto dei malviventi avrebbe urtato lo specchietto retrovisore della macchina dell'attaccante giallazzurro. A quel punto, abbassato il finestrino dell’auto, i ladri sono entrati in azione mettendo in scena il furto.