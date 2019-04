Frosinone, Stirpe a sorpresa: "Col ds Giannitti abbiamo risolto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha fatto oggi il punto sui suoi 16 anni alla guida della società ciociara. Raggiunto dalla domanda di un tifoso, che gli chiedeva lumi sulla dirigenza (e in particolare sulla presenza di tre direttori sportivi), come riporta tuttofrosinone.com, ha così risposto: "Assolutamente non mi risulta. C'era un responsabile dell'area tecnica, un direttore sportivo e un consulente di mercato che veniva chiamato in caso di necessità. C'era un Direttore Sportivo ma abbiamo effettuato una risoluzione del contratto (il riferimento è a Marco Giannitti, per quanto non vi sia un comunicato stampa relativo alla o alla data in cui è avvenuta, ndr). Ora c'è Frara che sta studiando da ds".