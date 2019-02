Frosinone, un Viviani in regia. Fuori i big, saluta anche Joel Campbell

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mission impossible, o quasi. Per il Frosinone, vittorioso con uno storico 0-4 al Dall'Ara, raggiungere la salvezza vorrebbe dire avere fatto un girone di ritorno ai limiti dell'incredibile, soprattutto per lo 0-5 subito dall'Atalanta alla prima. Fuori alcuni dei presunti big, come Hallfredsson e Perica, ceduto anche il big della scorsa campagna acquisti, cioè Joel Campbell, più rescissione per Joaquin Ardaiz. Out anche Crisetig, sostitito con il prestito di Viviani, più l'approdo di Valzania: i gol devono arrivare da Trotta, anche se nelle due ultime stagioni è stato decisamente anemico.

ACQUISTI: Valzania, Viviani, Simic, Trotta.

CESSIONI: Hallffredsson, Ardaiz, Crisetig, Campbell, Perica, Besea.

Formazione (3-5-2)

Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, VIVIANI, VALZANIA, Beghetto; Ciano, TROTTA.