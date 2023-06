ufficiale Joel Campbell torna a casa, 13 anni dopo. L'ex Frosinone firma per l'Alajuelense

Joel Campbell torna a casa. Uno dei giocatori più rappresentativi della storia calcistica del Costa Rica ha firmato per l'Alajuelense, dopo 13 anni in cui ha girato il mondo: fra le tappe più importanti citiamo l'Arsenal, il Betis e l'Olympiacos. L'attaccante vanta anche una breve e sfortunata parentesi in Italia, con la maglia del Frosinone, 17 presenze e zero reti nel 2018/19. 30 anni, Campbell era reduce dall'esperienza in Messico, al Leon.