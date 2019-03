© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cosa farà il prossimo anno Mario Balotelli? Se lo chiede quest'oggi la Gazzetta dello Sport che spiega come il sogno di Supermario, a fine stagione, sia quello di rientrare in Italia dopo 3 anni in Francia. Sullo sfondo potrebbe esserci il Brescia, squadra della sua città, che diventerebbe opzione calda in caso di promozione in A. Il tutto se non dovesse presentarsi una big gradita all'attaccante dell'OM.