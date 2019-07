Futuro Hysaj, il Napoli lo valuta 20 mln di euro: per la Roma sono troppi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 'Corriere di Roma' oggi in edicola fa il punto sull'interessamento della Roma per il terzino destro Elseid Hysaj. Il laterale classe '94 piace al ds Petrachi ma è valutato dal Napoli non meno di 20 milioni di euro: troppi per la società capitolina, che quindi non è andata oltre nella trattativa.