Futuro Lukaku, se Dybala dice no allo United martedì il rilancio dell'Inter

Marotta ha passato le ultime ore a informarsi sulle eventuali penali che potrebbe dover pagare il prossimo club di Paulo Dybala a causa degli arbitrati legati ai suoi diritti d'immagine, sintomo che il dirigente dell'Inter resta vigile sulla vicenda legata alla Joya e al possibile no dell'argentino al Manchester United. Un no che potrebbe rivelarsi molto utile ai nerazzurri anche per un altro giocatore, ovvero Romelu Lukaku, vero e proprio pallino che è sì vicino alla Juve ma che non potrà raggiungere Sarri in caso di rifiuto inglese dello stesso Dybala. Per questo, nel caso in cui il numero 10 juventino dovesse dire definitivamente no ai Red Devils nella giornata di lunedì, il giorno successivo l'Inter rilancerebbe immediatamente per il belga provando a mettere fretta al Manchester in vista della chiusura del mercato inglese prevista per l'8 agosto. A riportarlo è La Repubblica.