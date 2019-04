Futuro Meazza: l'idea più quotata è la creazione di un nuovo impianto

Il Corriere dello Sport oggi in edicola sottolinea come entro metà maggio il futuro del Giuseppe Meazza probabilmente sarà più chiaro. Il Milan e l’Inter, con l'aiuto di importanti consulenti internazionali, stanno proseguendo i contatti per arrivare a definire la strada da percorrere insieme e nelle ultime settimane prende quota l'idea sulla costruzione di un nuovo impianto in zona San Siro nelle ultime settimane ha visto crescere decisamente le sue quotazioni, visto che una ristrutturazione sembra quantomeno complicata.

La posizione del Comune - Da Palazzo Marino da tempo filtra che la scelta preferita sarebbe quella della ristrutturazione del “monumento” Meazza e non di un suo abbattimento con nascita di un nuovo stadio accanto, ma c'è apertura al dialogo. Non è neanche da scartare l'ipotesi che Inter e Milan decidano di andare a costruire la loro nuova casa in un Comune diverso da Milano, se il Comune non desse il via libera all'abbattimento del vecchio Meazza a a San Siro, un quartiere dove certo non possono sorgere due stadi. Il nuovo impianto avrà una capienza più vicina ai 60.000 che ai 65.000 posti e una percentuale di posti corporate più vicina al 17-18%, quella tipica degli impianti top del Vecchio Continente.